Предложение уволить главу антикоррупционного агентства в Румынии рассмотрят завтра
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 26 февраля. УНН. Высший совет магистратуры (CSM) Румынии на заседании секции прокуроров рассмотрит предложение министра юстиции Тудореля Тоадера уволить директора Национального антикоррупционного агентства Лауру Кодруцу Ковеши. Об этом УНН сообщили в прес-службе совета.
Сообщается, что заседание состоится завтра в 14:00 по запросу министра юстиции Тудореля Тоадера.
Т.Тоадер объявил в прошлый четверг вечером, что им подготовлен отчёт, в котором говорится о 20 эпизодах вмешательства Л.Кевеши в расследования.
Отметим, в воскресенье вечером в центре Бухареста прошел митинг в поддержку главы Национального антикоррупционного агентства.