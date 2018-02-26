Пропозицію звільнити главу антикорупційного агентства у Румунії розглянуть завтра
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 26 лютого. УНН. Вища рада магістратури (CSM) Румунії на засіданні секції прокурорів розгляне пропозицію міністра юстиції Тудореля Тоадера звільнити директора Національного антикорупційного агентства Лауру Кодруцу Ковеші. Про це УНН повідомили в прес-службі ради.
Повідомляється, що засідання відбудеться завтра о 14:00 за запитом міністра юстиції Тудореля Тоадера.
Т.Тоадер оголосив минулого четверга увечері, що ним підготовлено звіт, в якому йдеться про 20 епізодів втручання Л.Кевеші в розслідування.
Відзначимо, у неділю ввечері в центрі Бухареста пройшов мітинг на підтримку глави Національного антикорупційного агентства.