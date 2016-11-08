Предложения Голландии об ассоциации с Украиной рассмотрят без участия официального Киева - нардеп

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская делегация не будет участвовать в неформальных переговорах, которые пройдут в Брюсселе и на которых обсудят предложения Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Об этом УНН сказала народный депутат, член комитета ВР по вопросам евроинтеграции Оксана Юринец.

"Все что сейчас будет происходить в Брюсселе, будет исключительно при участии тех, кто является членом парламента в Брюсселе. То есть там делегации со стороны Украины и нашего комитета, насколько я знаю, чтобы были ключевыми, то такого не будет. Но общественные организации знаю, что там будут ", - сказала нардеп.

Кроме того, по ее словам, украинские политики ожидают положительного результата и по "безвизу".

"Мы ожидаем положительных результатов. Сейчас происходит односторонний процесс - решение принимает Брюссель. Это факт. То, что мы могли сделать, что Украина обещала, все было выполнено. Поэтому, на сегодняшний день, мы ждем этого решения ", - сказала нардеп, добавив, что если не в ноябре, то в декабре возможен положительный результат по либерализации визового режима для украинцев.

Как сообщал УНН, первый раунд неформальных переговоров, на которых обсудят предложения Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, состоится на этой неделе в Брюсселе .

Напомним, в Еврокомиссии ранее заявили, что президент ЕК Жан-Клод Юнкер готов работать с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте для нахождения решения в вопросе ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Парламент Нидерландов согласился ратифицировать Соглашение, но во время апрельского референдума граждане этой страны высказались против соглашения. Теперь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, не желая блокировать документ, предложил включить в него дополнительную декларацию, с которой должны согласиться все страны.

В декларации хотят подчеркнуть, что Соглашение об ассоциации не является вступительным этапом к членству Украины в ЕС, документ этот не связан с увеличением финансовой поддержки для Киева, ни с автоматическим открытием евросоюзного рынка труда для украинцев. Правительство в Гааге надеется, что документ удастся согласовать к саммиту стран ЕС в декабре 2016 года.