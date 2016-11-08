Пропозиції Голландії щодо асоціації з Україною розглянуть без участі офіційного Києва - нардеп

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська делегація не братиме участь у неформальних переговорах, які відбуватимуться у Брюсселі та на яких обговорять пропозиції Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Про це УНН сказала народний депутат, член комітету ВР з питань євроінтеграції Оксана Юринець.

“Все що зараз відбуватиметься у Брюсселі, буде виключно за участі тих, хто є членами парламенту Брюсселю. Тобто там делегації з боку України і наш комітет, наскільки я знаю, щоб був ключовим, то такого не було. Але громадські організації знаю, що там будуть”, — сказала нардеп.

Крім того, за її словами, українські політики очікують позитивного результату й щодо "безвізу".

“Ми очікуємо позитивних результатів. Зараз відбувається односторонній процес — рішення приймає Брюссель. Це є фактом. Те, що ми могли зробити, що Україна обіцяла, все було виконано. Тому, станом на сьогодні, ми чекаємо цього рішення”, — сказала нардеп, додавши, що якщо не у листопаді, то у грудні можливий позитивний результату щодо лібералізації візового режиму для українців.

Як повідомляв УНН, перший раунд неформальних переговорів, на яких обговорять пропозиції Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, відбудуться цього тижня у Брюсселі.

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше заявили, що президент ЄК Жан-Клод Юнкер готовий працювати з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте для знаходження рішення у питанні щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Парламент Нідерландів погодився ратифікувати Угоду, але під час квітневого референдуму громадяни цієї країни висловилися проти угоди. Тепер прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, не бажаючи блокувати документ, запропонував долучити до нього додаткову декларацію, із якою повинні погодитися усі країни.

У декларації хочуть наголосити, що Угода про асоціацію не є вступним етапом до членства України в ЄС, документ цей не пов’язаний зі збільшенням фінансової підтримки для Києва, ані з автоматичним відкриттям євросоюзного ринку праці для українців. Уряд в Гаазі має надію, що документ вдасться узгодити до саміту країн ЄС у грудні 2016 року.