Пропозиції Голландії щодо асоціації з Україною розглянуть без участі офіційного Києва - нардеп

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22597 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 45773 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67857 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138306 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201408 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191210 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211809 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196955 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152359 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153147 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.4 м/с
90 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

2 квітня, 16:09 • 22039 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24760 перегляди

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

2 квітня, 16:44 • 22456 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 26032 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33677 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480170 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316926 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379114 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490930 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735160 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124149 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183752 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126531 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161380 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184566 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Пропозиції Голландії щодо асоціації з Україною розглянуть без участі офіційного Києва - нардеп

Пропозиції Голландії щодо асоціації з Україною розглянуть без участі офіційного Києва - нардеп

Київ • УНН

 • 14474 перегляди

Член комітету ВР з питань євроінтеграції також зазначила, що у неформальних переговорах щодо УА візьмуть участь лише члени парламенту Брюсселя

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська делегація не братиме участь у неформальних переговорах, які відбуватимуться у Брюсселі та на яких обговорять пропозиції Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Про це УНН сказала народний депутат, член комітету ВР з питань євроінтеграції Оксана Юринець.

“Все що зараз відбуватиметься у Брюсселі, буде виключно за участі тих, хто є членами парламенту Брюсселю. Тобто там делегації з боку України і наш комітет, наскільки я знаю, щоб був ключовим, то такого не було. Але громадські організації знаю, що там будуть”, — сказала нардеп.

Крім того, за її словами, українські політики очікують позитивного результату й щодо "безвізу".

“Ми очікуємо позитивних результатів. Зараз відбувається односторонній процес — рішення приймає Брюссель. Це є фактом. Те, що ми могли зробити, що Україна обіцяла, все було виконано. Тому, станом на сьогодні, ми чекаємо цього рішення”, — сказала нардеп, додавши, що якщо не у листопаді, то у грудні можливий позитивний результату щодо лібералізації візового режиму для українців.

Як повідомляв УНН, перший раунд неформальних переговорів, на яких обговорять пропозиції Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, відбудуться цього тижня у Брюсселі.

Нагадаємо, у Єврокомісії раніше заявили, що президент ЄК Жан-Клод Юнкер готовий працювати з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте для знаходження рішення у питанні щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Парламент Нідерландів погодився ратифікувати Угоду, але під час квітневого референдуму громадяни цієї країни висловилися проти угоди. Тепер прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, не бажаючи блокувати документ, запропонував долучити до нього додаткову декларацію, із якою повинні погодитися усі країни.

У декларації хочуть наголосити, що Угода про асоціацію не є вступним етапом до членства України в ЄС, документ цей не пов’язаний зі збільшенням фінансової підтримки для Києва, ані з автоматичним відкриттям євросоюзного ринку праці для українців. Уряд в Гаазі має надію, що документ вдасться узгодити до саміту країн ЄС у грудні 2016 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,230.10
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$73.02
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,820.52