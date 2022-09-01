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"Пропиарились за мой счет и отшили": работник магазина "Эгерзунд" рассказал о незаконном увольнении во время войны

Киев • УНН

 • 512707 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сеть магазинов “Эгерзунд” во время войны в одностороннем порядке уволила ряд работников, не выплатив им компенсации за увольнение. Об этом УНН рассказал работник одного из магазинов сети Виталий Кукота, который сейчас судится с компанией.

"Пропиарились за мой счет и отшили": работник магазина "Эгерзунд" рассказал о незаконном увольнении во время войны

Детали

Он рассказал, что после полномасштабного вторжения россии в Украину “Эгерзунд” сначала отправил работников в неоплачиваемый отпуск. Позже они узнали, что 25 марта их уволили по соглашению сторон, хотя никаких заявлений на увольнение работники не подписывали.

Цитата

“Как нам сказали, что это ради нас, и в будущем, когда магазины снова начнут работать, нас вернут на работу. Затем предложили волонтерскую деятельность за 300 грн, помогать ВСУ и больницам (готовить еду и развозить ее). Я принял предложение. Отправился работать в магазин, который находится по просп. Академика Палладина. Там я провел 4 дня готовя еду, в то время, когда вокруг раздавались взрывы, магазин весь трясло днем и ночью, и работали САУ прямо возле магазина. Руководство приняло решение закрыть магазин, пока там так опасно (…).

Потом руководство приняло решение открыть магазин на просп. Петра Григоренко, где я работал. Но мне не предложили вернуться на свой пост, как и на любой другой в этой компании. Выплаты за увольнение никто не выплатил, на работу никто не вернул. За мой счет, за счет таких как я, они во время войны пиарились, "помогали", а когда дело дошло до тех, кто этому способствовал и помогал этой компании, то как будто ничего и не было. Я – никто и зовут меня никак. Я ждал два месяца с момента открытия магазина, и предложений, как и выплат, так и не поступило (...), меня отшили, вернув на работу "любимцев" руководства. Как это часто бывает в нашей стране: кум, брат, сват и другие, которых не было и видно во время затруднительного положения в нашей стране”, – рассказал Кукота.

Напомним

Трое сотрудников сети магазинов “Эгерзунд” подали в суд на компанию из-за незаконных увольнений во время войны. 

Кроме того, ранее работники магазинов жаловались на сверхурочный рабочий день и нестабильные выплаты зарплаты, хотя компания позиционирует себя как норвежский бренд с европейскими ценностями.

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