"Пропіарились за мій рахунок і відшили": працівник магазину "Егерзунд" розповів про незаконне звільнення під час війни

Деталі

Він розповів, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну “Егерзунд” спочатку відправив працівників у неоплачувану відпустку. Згодом вони дізналися, що 25 березня їх звільнили за згодою сторін, хоча жодних заяв на звільнення працівники не підписували.

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“Як нам сказали, що це задля нас, та в майбутньому, коли магазини знову почнуть працювати, нас буде поновлено на роботі. Згодом запропонували волонтерську діяльність за 300 грн, допомагати ЗСУ та лікарням (готувати їжу та розвозити її). Я прийняв пропозицію. Відправився працювати в магазин, який знаходиться на просп. Академика Палладіна. Там я провів 4 доби готуючи їжу, в той час, коли навколо лунали вибухи, магазин увесь трясло вдень і вночі, та працювали САУ прямо біля магазину. Керівництво прийняло рішення закрити магазин, поки там так небезпечно (...).

Потім керівництво прийняло рішення відкрити магазин на просп. Петра Григоренка, де я працював. Але мені не запропонували повернутись на свою посаду, як і на будь-яку іншу в цій компанії. Виплати за звільнення ніхто не виплатив, на роботу ніхто не повернув. За мій рахунок, та за рахунок таких як я, вони під час війни піарились, "допомагали", а коли діло дійшло до тих, хто цьому сприяв та допомагав цій компанії, то наче нічого і не було. Я - ніхто та звати мене ніяк. Я чекав два місяці з моменту відкриття магазину, та пропозицій, як і виплат, так і не надійшло (...), мене відшили, повернувши на роботу "улюбленців" керівництва. Як це часто буває в нашій країні: кум, брат, сват та інші, яких не було і видно під час скрутного становища в нашій країні”, - розповів Кукота.

Нагадаємо

Троє співробітників мережі магазинів “Егерзунд” подали до суду на компанію через незаконні звільнення під час війни.

Окрім того, раніше працівники магазинів скаржилися на понаднормовий робочий день та нестабільні виплати зарплатні, хоча компанія позиціонує себе як норвезький бренд з європейськими цінностями.