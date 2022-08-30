Скандал в "Егерзунді": працівники магазинів подали до суду через звільнення під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Співробітники мережі рибних магазинів “Егерзунд” подали позов проти компанії через звільнення під час повномасштабної війни в Україні. Про це йдеться в ухвалі Бориспільського міськрайонного суду, передає УНН.
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Троє працівників через суд вимагають визнати незаконним указ про звільнення, поновити їх на посаді та виплатити середньомісячний заробіток за вимушений прогул.
Бориспільський міськрайонний суд прийняв позовну заяву та відкрив провадження у цивільній справі за правилами спрощеного позовного провадження.
Нагадаємо
Раніше працівники мережі магазинів “Егерзунд” скаржились на ненормований робочий графік та нестабільність зарплат.
Зазначимо, що “Егерзунд” позиціонує себе як норвезька компанія, що працює в Україні. Водночас в Норвегії робочий день в середньому завершується о 16:00, а зарплати – одні з найвищих у Європі.