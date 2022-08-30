Скандал в "Эгерзунде": работники магазинов подали в суд из-за увольнения во время войны

Детали

Трое работников через суд требуют признать незаконным указ об увольнении, восстановить их в должности и выплатить среднемесячный заработок за вынужденный прогул.

Бориспольский горрайонный суд принял исковое заявление и открыл производство в гражданском деле по правилам упрощенного искового производства.

Напомним

Ранее работники сети магазинов “Эгерзунд” жаловались на ненормированный рабочий график и нестабильность зарплат.

Отметим, что “Эгерзунд” позиционирует себя как работающая в Украине норвежская компания. В Норвегии рабочий день в среднем завершается в 16:00, а зарплаты – одни из самых высоких в Европе.