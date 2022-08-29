Неєвропейські цінності: працівники “Егерзунд” скаржаться на важкі умови праці та звільнення під час війни

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Згідно з відгуками, деяких працівників магазинів “Егерзунд” звільнили без попередження та без заяви на звільнення від спіробітника. Водночас їм не виплатили зарплату та компенсацію за відпуску, йдеться в одному з коментарів.

Раніше працівники “Егерзунд” скаржилися, що працюють по 14 годин на добу, при цьому не знають, яку зарплату отримають, адже вона залежить від відсотка.

На сайтах з вакансіями “Егерзунд” пропонує гнучкий графік роботи, однак за відгуками працівників, виходити на роботу доводиться, коли заманеться керівництву.

Нагадаємо

Раніше клієнти “Егерзунд” скаржилися на паразитів у рибі та несвіжу продукцію, яка призводила до отруєнь.