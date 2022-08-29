Неєвропейські цінності: працівники “Егерзунд” скаржаться на важкі умови праці та звільнення під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Працівники мережі магазинів “Егерзунд”, який позиціонує себе як норвезький бренд, скаржаться на понаднормовий робочий день та нестабільну виплату зарплати. Окрім того, уже після повномасштабного вторгнення росії в Україну деяких працівників без попередження звільнили. Про це стало відомо з повідомлень робітників компанії на сайтах з відгуками, передає УНН.
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Згідно з відгуками, деяких працівників магазинів “Егерзунд” звільнили без попередження та без заяви на звільнення від спіробітника. Водночас їм не виплатили зарплату та компенсацію за відпуску, йдеться в одному з коментарів.
Раніше працівники “Егерзунд” скаржилися, що працюють по 14 годин на добу, при цьому не знають, яку зарплату отримають, адже вона залежить від відсотка.
На сайтах з вакансіями “Егерзунд” пропонує гнучкий графік роботи, однак за відгуками працівників, виходити на роботу доводиться, коли заманеться керівництву.
Нагадаємо
Раніше клієнти “Егерзунд” скаржилися на паразитів у рибі та несвіжу продукцію, яка призводила до отруєнь.