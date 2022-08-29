Неевропейские ценности: работники "Эгерзунд" жалуются на тяжелые условия труда и увольнения во время войны
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Работники сети магазинов “Эгерзунд”, позиционирующий себя как норвежский бренд, жалуются на сверхурочный рабочий день и нестабильную выплату зарплаты. Кроме того, уже после полномасштабного вторжения россии в Украину некоторых работников без предупреждения уволили. Об этом стало известно из сообщений рабочих компании на сайтах с отзывами, передает УНН.
Детали
Согласно отзывам, некоторых работников магазинов “Эгерзунд” уволили без предупреждения и без заявления на увольнение от сотрудника. В то же время им не выплатили зарплату и компенсацию при отпуске, говорится в одном из комментариев.
Раньше работники “Эгерзунда” жаловались, что работают по 14 часов в сутки, при этом не знают, какую зарплату получат, ведь она зависит от процента.
На сайтах с вакансиями “Эгерзунд” предлагает гибкий график работы, однако по отзывам работников, выходить на работу приходится, когда заблагорассудится руководству.
Напомним
Ранее клиенты “Эгерзунд” жаловались на паразитов в рыбе и несвежую продукцию, приводившую к отравлениям.