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Скумбрія з паразитами та отруєння: клієнти магазину “Егерзунд” скаржаться на неякісну рибу

Київ • УНН

 • 302495 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Києві сім’я отруїлася суші, які придбала в магазині “Егерзунд” на проспекті Григоренка. Про це повідомляється на одному з сайтів з відгуками, передає УНН.

Скумбрія з паразитами та отруєння: клієнти магазину “Егерзунд” скаржаться на неякісну рибу

Деталі

Клієнтка закладу Катерина поскаржилася, що вона разом із чоловіком та 12-річною дитиною отруїлася суші, які придбала в магазині. Вона додала, що кілька місяців тому придбала в тому ж магазині несвіжу рибу, однак списала це на випадковість.

Додамо

Клієнти “Егерзунд” вже не вперше скаржаться на якість продукції в магазині. Найбільше негативних відгуків саме в магазину на проспекті Григоренка, який був першим магазином мережі. На деяких сайтах з відгуками “Егерзунд” оцінюють на 2,1 бали.

Найчастіше клієнти скаржаться на високі ціни, погане обслуговування та неякісну продукцію, зокрема писали про паразитів у рибі та отруєння після вживання продуктів з “Егерзунду”.

Окрім того, клієнти зазначають, що після негативних відгуків, на сайтах починає різко з’являтися багато позитивних оцінок без коментарів. Так, Анастасія Устименко поскаржилася, що виявила гельмінтів у скумбрії, на що в магазині їй відповіли, що “це нормально для дикої риби”.


Нагадаємо

У Києві почастішали випадки захворювань ботулізмом, а при перевірках у 10-15% виробників харчової продукції виявляються порушення норм безпеки. 

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