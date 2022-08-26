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Скумбрия с паразитами и отравления: клиенты магазина "Эгерзунд" жалуются на некачественную рыбу

Киев • УНН

 • 302495 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Киеве семья отравилась суши, которые приобрела в магазине “Эгерзунд” на проспекте Григоренко. Об этом сообщается на одном из сайтов с отзывами, передает УНН.

Скумбрия с паразитами и отравления: клиенты магазина "Эгерзунд" жалуются на некачественную рыбу

Детали

Клиент заведения Екатерина пожаловалась, что она вместе с мужем и 12-летним ребенком отравилась суши, которые приобрела в магазине. Она добавила, что несколько месяцев назад приобрела в том же магазине несвежую рыбу, однако списала это на случайность.

Добавим

Клиенты “Эгерзунд” уже не в первый раз жалуются на качество продукции в магазине. Больше негативных отзывов именно у магазина на проспекте Григоренко, который был первым магазином сети. На некоторых сайтах с отзывами “Эгерзунд” оценивают в 2,1 балла.

Чаще всего клиенты жалуются на высокие цены, плохое обслуживание и некачественную продукцию, в частности писали о паразитах в рыбе и отравлении после употребления продуктов из “Эгерзунда”.

Кроме того, клиенты отмечают, что после негативных отзывов, на сайтах начинает резко появляться много положительных оценок без комментариев. Так, Анастасия Устименко пожаловалась, что обнаружила гельминтов в скумбрии, на что в магазине ей ответили, что “это нормально для дикой рыбы”.


Напомним

В Киеве участились случаи заболеваний ботулизмом, а при проверках у 10-15% производителей пищевой продукции выявляются нарушения норм безопасности. 

Украинские Национальные Новости

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