Прооперировали мальчика, в которого стреляли в Днепре

Мальчик был доставлен в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки. Сейчас состояние ребенка тяжелое.

Напомним, вчера вечером, 23 января, неизвестный выстрелил в грудь ребенку в Днепре. Пара с шестилетним мальчиком шла по городу. Раздался хлопок, ребенок схватился за грудь и упал.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК. Подолжаются оперативно-следственные действия.