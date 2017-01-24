Прооперировали мальчика, в которого стреляли в Днепре
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 24 января. УНН. Шестилетнего мальчика, в которого стреляли вчера в Днепре, прооперировали. Состояние ребенка тяжелое. Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН-Центр.
Мальчик был доставлен в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки. Сейчас состояние ребенка тяжелое.
Напомним, вчера вечером, 23 января, неизвестный выстрелил в грудь ребенку в Днепре. Пара с шестилетним мальчиком шла по городу. Раздался хлопок, ребенок схватился за грудь и упал.
По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 УК. Подолжаются оперативно-следственные действия.