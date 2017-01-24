Прооперували хлопчика, в якого стріляли у Дніпрі

Хлопчик був доставлений до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні з вогнепальним пораненням лівої половини грудної клітини. Наразі стан дитини тяжкий.

Нагадаємо, вчора ввечері, 23 січня, невідомий вистрелив у груди дитині у Дніпрі. Пара з шестирічним хлопчиком йшла містом. Пролунав хлопок, дитина схопилася за груди й впала.

За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 ККУ. Наразі тривають оперативно-слідчі дії.