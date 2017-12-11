Промоутер назвал возможных соперников Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Промоутер двукратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко Боб Арум назвал имена тех боксеров, с которыми украинец может встретиться в ближайшем будущем, сообщает УНН со ссылкой на страницу Федерации бокса Украины в Facebook.
"Я знал, что Ломаченко гарантированно победит Ригондо. Он уже готов нокаутовуваты своих соперников, однако, те просто предпочитают сдаться", - менеджер прокомментировал выигрыш подопечного над Гильермо Ригондо.
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По словам Арума, они попытаются в ближайшее время бросить вызов нескольким звездам легкой весовой категории.
"Что касается ближайших соперников Василия Ломаченко, то теперь он перейдет к следующей весовой категории. Мы сделаем вызов чемпиону WBA Хорхе Линарес, или Майки Гарсиа", - заявил Арум.
Напомним, что ранее Арум рассказал о желании изменить весовую категорию Ломаченко по итогам баталии с Ригондо.