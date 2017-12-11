Промоутер назвав можливих суперників Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Промоутер дворазового олімпійського чемпіона Василя Ломаченка Боб Арум, назвав імена тих боксерів, з якими українець може зустрітися найближчим майбутнім, повідомляє УНН з посиланням на сторінку Федерації боксу України у Facebook.
"Я знав, що Ломаченко гарантовано переможе Рігондо. Він вже готовий нокаутовувати своїх суперників, проте, ті просто вважають за краще здатися", - менеджер прокоментував виграш підопічного над Гільєрмо Рігондо.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ломаченко став другим найкращим боксером світу у рейтингу BoxRec
За словами Арума, вони спробують найближчим часом кинути виклик кільком зіркам легкої вагової категорії.
"Що стосується найближчих суперників Василя Ломаченка, то тепер він перейде до наступної вагової категорії. Ми зробимо виклик чемпіону WBA Хорхе Лінаресу, або ж Майкі Гарсіа", - заявив Арум.
Нагадаємо, що раніше Арум розповідав про бажання змінити вагову категорію Ломаченка за підсумками баталії із Рігондо.