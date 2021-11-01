Промежуточные выборы в Черкасской и Херсонской областях: в ЦИК назвали предварительные результаты

Детали

Так, по данным ЦИК, по состоянию на 09.30 обработано 56,83% окружных протоколов.

В округе № 184 в Херсонской области по результатам проработанных протоколов лидирует кандидат от “Слуги народа” Сергей Козырь (65,01% голосов).

В округе № 197 (Черкасская область) в лидерах еще один “Слуга народа” Виталий Войцеховский, у него 47,06% голосов “за”.

Напомним

Накануне в округах № 184 и № 197 завершилось голосование на промежуточных выборах народных депутатов. К закрытию участков явка избирателей составила 21,39 % в округе № 184 и 25,57 % в округе № 197.

Ожидается, что результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в этих округах должны быть установлены не позднее пятнадцатого дня со дня голосования, то есть до 15 ноября 2021 года включительно.

Напомним

Довыборы в парламент проходили в связи с тем, что народные депутаты Игорь Колыхаев и Александр Скичко по личным заявлениям досрочно прекратили свои полномочия.

Первый избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а Скичко назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.