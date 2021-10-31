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Довибори в Раду: у ЦВК заявили, що явка виборців Херсонщині склала 21,39%, а у Черкаській області — понад 25%

Київ • УНН

 • 17916 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область) завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів. На момент закриття дільниць явка виборців склала 21,39 % в окрузі № 184 та 25,57 % в окрузі № 197. У Центрвиборчкомі додали, що вибори пройшли “спокійно, вільно, демократично”, передає УНН.

Довибори в Раду: у ЦВК заявили, що явка виборців Херсонщині склала 21,39%, а у Черкаській області — понад 25%

Цитата

“Сьогодні, 31 жовтня 2021 року о 20 годині закрилися виборчі дільниці та завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

За інформацією, яка надійшла до ЦВК засобами ІАС „Вибори народних депутатів України“ Єдиної інформаційно-аналітичної системи „Вибори“, явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 21,39 % в ОВО № 184 та 25,57 % в ОВО № 197”, — йдеться у повідомленні ЦВК.

Деталі

У Центральній виборчій комісії нагадали, що о 12 годині активність виборців була зафіксована на позначці 11,94 % і 12,32 %, о 16 годині — 18,05 % та 21,16 % відповідно.

При цьому для порівняння у ЦВК навели наступні дані: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО № 184 становила 45,96%, а в ОВО № 197 — 52,01 %.

“Загалом, за наявною у ЦВК інформацією, отриманою насамперед від окружних виборчих комісій, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано”, — резюмували у ЦВК.

Доповнення

Очікується, що результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 15 листопада 2021 року включно.

Нагадаємо

Довибори до парламенту відбувались у зв’язку з тим, що народні депутати Ігор Колихаєв та Олександр Скічко за особистими заявами достроково припинили свої повноваження.

Першого обрали Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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