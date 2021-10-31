Довыборы в Раду: в ЦИК заявили, что явка избирателей в Херсонской области составила 21,39%, а в Черкасской — более 25%

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“Сегодня, 31 октября 2021 в 20 часов закрылись избирательные участки и завершилось голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область).

По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС „Выборы народных депутатов Украины“ Единой информационно-аналитической системы „Выборы“, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 21,39% в ОВО № 184 и 25,57% в ОВО № 197”, — говорится в сообщении ЦИК.

Подробности

В Центральной избирательной комиссии напомнили, что в 12 часов активность избирателей была зафиксирована на отметке 11,94% и 12,32%, в 16 часов — 18,05% и 21,16% соответственно.

При этом для сравнения в ЦИК привели следующие данные: во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО № 184 составила 45,96%, а в ОВО № 197 — 52,01 %.

“В целом, по имеющейся в ЦИК информации, полученной прежде всего от окружных избирательных комиссий, голосование на избирательных участках проходило спокойно, свободно, демократически и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайные события и значительные нарушения, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксированы”, — резюмировали в ЦИК.

Дополнение

Ожидается, что результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в этих округах должны быть установлены не позднее пятнадцатого дня со дня голосования, то есть до 15 ноября 2021 года включительно.

Напомним

Довыборы в парламент проходили в связи с тем, что народные депутаты Игорь Колыхаев и Александр Скичко по личным заявлениям досрочно прекратили свои полномочия.

Первый избран Херсонским городским головой на местных выборах 2020 года, а Скичка назначен председателем Черкасской областной государственной администрации.