Проміжні вибори на Черкащині та Херсонщині: у ЦВК назвали попередні результати

Деталі

Так, за даними ЦВК, станом на 09:30 опрацьовано 56,83% окружних протоколів.

В окрузі № 184 що на Херсонщині за результатами опрацьованих протоколів лідирує кандидат від “Слуги народу” Сергій Козир (65,01% голосів).

На окрузі № 197 (Черкаська область) у лідерах ще один “Слуга народу” Віталій Войцеховський, у нього 47,06% голосів “за”.

Нагадаємо

Напередодні в округах № 184 та № 197 завершилося голосування на проміжних виборах народних депутатів. На момент закриття дільниць явка виборців склала 21,39 % в окрузі № 184 та 25,57 % в окрузі № 197.

Очікується, що результати проміжних виборів народних депутатів України в цих округах мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 15 листопада 2021 року включно.

Нагадаємо

Довибори до парламенту відбувались у зв’язку з тим, що народні депутати Ігор Колихаєв та Олександр Скічко за особистими заявами достроково припинили свої повноваження.

Першого обрали Херсонським міським головою на місцевих виборах 2020 року, а Скічка призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.