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Прозвучали на аэродроме: стали известны подробности вчерашних взрывов в Бердянске

Киев • УНН

 • 2217715 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Вчерашние взрывы во временно оккупированном Бердянске прозвучали на территории местного аэродрома. Информацию об этом в эфире национального телемарафона подтвердил городской голова Мелитополя Иван Федоров, пишет УНН.

Прозвучали на аэродроме: стали известны подробности вчерашних взрывов в Бердянске

Цитата

“Вчера также взрывалось на территории временно оккупированном Бердянска. И именно на территории аэродрома, тоже продолжается ликвидация врага”.

Детали

По словам Федорова, за последнюю неделю увеличилось количество ударов со стороны ВСУ по российским войскам на временно оккупированных территориях.

“В каждом месте глубокого тыла на этой неделе было сверхшумно и в Мелитополе Бердянске и в Геническе. Бердянск принес больше всего потерь врагу, потому что на Бердянском аэродроме было уничтожено большое количество рашиских вертолетов, которые были одной из самых больших угроз для наших военных на Запорожской линии фронта. Враг четко понимает, что у него нет „глубокого тыла“” — сообщил Федоров.

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