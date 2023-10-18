Аеродром Бердянська після ракетних ударів ЗСУ — супутникові фото
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У мережі з’явились супутникові фото аеродрому в Бердянську, після ударів ЗСУ. Знімки Planet Labs опублікували журналісти “Радіо. Свобода”, передає УНН.
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На фото з супутника добре видно місця ураження. Зокрема, показано, як нині виглядає частина злітної смуги летовища у Бердянську, по якій завдали удару ЗСУ, і де ще два дні тому окупанти розміщували свої військові гелікоптери.
За даними українських Сил Спеціальних операцій через ці атаки по аеродромах, окрім злітних смуг, росіяни втратили:
• дев’ять гелікоптерів різних модифікацій
• спеціальну техніку, що знаходилася на аеродромах
• пускову установку ППО
• склад боєприпасів
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Нагадаємо
Напередодні 17 жовтня, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські військові у ніч на вівторок завдали ударів по аеродромах поблизу окупованих Луганська і Бердянська, де росіяни розмістили свою техніку, зокрема й гелікоптери.
Того ж дня ввечері Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео запуску американських ракет ATACMS .