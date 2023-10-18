Аэродром Бердянска после ракетных ударов ВСУ — спутниковые фото

Детали

На фото со спутника хорошо видно места поражения. В частности, показано, как сейчас выглядит часть взлетной полосы аэропорта в Бердянске, по которой нанесли удар ВСУ, и где еще два дня назад оккупанты размещали свои военные вертолеты.

По данным украинских Сил Специальных операций из-за этих атак по аэродромам, кроме взлетных полос, россияне потеряли:

• девять вертолетов различных модификаций

• специальную технику, находившуюся на аэродромах

• пусковую установку ПВО

• склад боеприпасов

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Напомним

Накануне 17 октября, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные в ночь на вторник нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Луганска и Бердянска, где россияне разместили свою технику, в том числе и вертолеты.

В тот же день вечером Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал работу.