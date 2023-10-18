На Запорізькому напрямку воїни ОСУВ “Таврія” знищили ворожий літак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. На Запорізькому напрямку воїни ОСУВ “Таврія” знищили ворожий літак, та мали просування біля Роботиного. Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” бригадний генерал Олександр Тарнавський у своєму Telegram каналі, передає УНН.
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“Знищено ворожий літак. Також воїни ОСУВ „Таврія“ продовжують наступ — мають частковий успіх південніше Роботиного”, — повідомив командувач Тарнавський на початку свого звіту щодо поточної ситуації на Таврійському напрямку.
Деталі
За даними бригадного генерала, командувача ОСУВ “Таврія” впродовж доби бійці ракетних військ та артилерії виконали на ввіреній йому ділянці фронту 1412 вогневих завдань та знищили 16 одиниць військової техніки противника.
Окрім літака, на зазначеному напрямку примусове приземлення здійснили три ворожі бпла. А також навічно заглохли 5 ББМ, 4 артилерійських системи та 2 одиниці автомобільної техніки. Крім того, згідно зі звітом Тарнавського його бійці знищили ще й склад боєприпасів ворога.
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Водночас окупанти завдали по позиціях українських військових 6 ракетних та 27 авіаційних ударів. А також здійснили 799 артобстрілів. Таким чином ворога спровокував 33 бойових зіткнення.
У цих боях загарбники втратили 288 своїх військових. Три окупанти потрапили в полон, — зазначив Тарнавський.