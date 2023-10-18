На Запорожском направлении воины ОСУВ "Таврия" уничтожили вражеский самолет

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“Уничтожен вражеский самолет. Также воины ОСУВ „Таврия“ продолжают наступление — имеют частичный успех южнее Роботино”, — сообщил командующий Тарнавский в начале своего отчета о текущей ситуации на Таврическом направлении.

Детали

По данным бригадного генерала, командующего ОСУВ “Таврия” в течение суток бойцы ракетных войск и артиллерии выполнили на вверенном ему участке фронта 1412 огневых задач и уничтожили 16 единиц военной техники противника.

Кроме самолета, на указанном направлении принудительное приземление совершили три вражеских бпла. А также навечно заглохли 5 ББМ, 4 артиллерийских системы и 2 единицы автомобильной техники. Кроме того, согласно отчету Тарнавского его бойцы уничтожили еще и склад боеприпасов врага.

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В то же время оккупанты нанесли по позициям украинских военных 6 ракетных и 27 авиационных ударов. А также осуществили 799 артобстрелов. Таким образом враг спровоцировал 33 боевых столкновения.

В этих боях захватчики потеряли 288 своих военных. Три оккупанта попали в плен, — отметил Тарнавский.