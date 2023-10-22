Пролунали на аеродромі: стали відомі подробиці вчорашніх вибухів у Бердянську
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вчорашні вибухи у тимчасово окупованому Бердянську пролунали на території місцевого аеродрому. Інформацію про це в ефірі національного телемарафону підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
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«Вчора також вибухало на території тимчасово окупованому Бердянська. І саме на території аеродрому, теж продовжується ліквідація ворога».
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За словами Федорова, за останній тиждень побільшало ударів зі сторони ЗСУ по російських військах на тимчасово окупованих територіях.
«В кожному місці глибокого тилу на цьому тижні було надгучно і в Мелітополі Бердянську і в Генічеську. Бердянськ приніс найбільше втрат ворогу, тому що на Бердянському аеродромі було знищено велику кількість рашиських гвинтокрилів, які були однією з найбільших загроз для наших військових на Запорізькій лінії фронту. Ворог чітко розуміє, що в нього немає «глибого тилу»» - повідомив Федоров.
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