Прокуроры в суде объяснили необходимость домашнего ареста для Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сторона обвинения в Печерском районном суде Киева провозглашает объяснения в обоснование необходимости избрания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-губернатору Одесской области Михеила Саакашвили, который подозревается в пособничестве преступной организации, передает УНН.
Как передает корреспондент УНН, в ходатайстве, среди прочего, приводится информация относительно якобы сотрудничества Саакашвили через посредников с беглым бизнесменом Сергеем Курченко и получения от него денег для незаконного изменения действующей власти.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Защитников Саакашвили допустили в следственный изолятор, а также позволили передать ему необходимые вещи и книги.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.