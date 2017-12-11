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Прокурори у суді пояснили необхідність домашнього арешту для Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сторона обвинувачення у Печерському районному суді Києва проголошує пояснення на обґрунтування необхідності обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-губернатору Одеської області Міхеілу Саакашвілі, який підозрюється у посібництві злочинній організації, передає УНН.

Як передає кореспондент УНН, у клопотанні, серед іншого, наводиться інформація начебто співпраці Саакашвілі через посередників із бізнесменом-втікачем Сергієм Курченком і отримання від нього грошей для незаконної зміни чинної влади.

Нагадаємо, Саакашвілі затримали 8 грудня на квартирі колишнього начальника луганської поліції і повезли в ІТТ.

Захисників Саакашвілі допустили до слідчого ізолятору, а також дозволили передати йому необхідні речі та книги.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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