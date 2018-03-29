Прокурор: судебное решение об аресте Савченко - непредвзятое

"Сегодня стороной обвинения было доказано обоснованность решения суда первой инстанции об избрании подозреваемой Савченко меры пресечения "арест". Судом было принято объективное взвешенное и объективное решение", - сказал прокурор.

Напомним, коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила под стражей народного депутата Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке теракта в здании Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНН, 26 марта защита Савченко внесла апелляционную жалобу в суд на арест нардепа.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.