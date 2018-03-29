Прокурор: судове рішення щодо арешту Савченко – неупереджене
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сторона обвинувачення у вважає, що рішення Апеляційного суду Києва, який підтвердив законність арешту народного депутата Надії Савченко, є неупередженим. Про це сьогодні по завершенню судового засідання журналістам заявив прокурор Олександр Банніков, передає УНН.
“Сьогодні стороною обвинувачення було доведено обґрунтованість рішення суду першої інстанції щодо обрання підозрюваній Савченко запобіжного заходу „арешт“. Судом було прийнято об’єктивне виважене і неупереджене рішення”, — сказав прокурор.
Нагадаємо, колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила під вартою народного депутата Надію Савченко, яка підозрюється у підготовці теракту в будівлі Верховної Ради України.
Як повідомляв УНН, 26 березня захист Савченко вніс апеляційну скаргу до суду на арешт нардепа.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.