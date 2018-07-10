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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127970 просмотра

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8 марта, 10:25 • 135264 просмотра

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Прокуратура заявила отвод судьи в заседании по продлению ареста Савченко

Прокуратура заявила отвод судьи в заседании по продлению ареста Савченко

Киев  •  УНН

 • 9698 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Сторона обвинения выразила сомнение в законности назначения судьи Шевченковского районного суда Киева Елене Мелешак в заседании по продлению ареста народному депутату Надежды Савченко ареста и заявила отвод судье, передает корреспондент УНН.

“Есть отвод следственному судье. В связи с тем, что судья Мелешак находилась в отпуске на момент распределения дела. В связи с этим есть сомнения в правомерности распределения дела”, — сказал прокурор.

Заслушав мнения сторон, судья Мелешак сказала: “В связи с тем, что заявлен отвод следственному судье, другой судья будет рассматривать ходатайство, в частности относительно законности распределения дела”.

Сейчас в заседании объявлен перерыв для определения судьи, который рассмотрит заявленный отвод.

Стоит отметить, что избранная ранее мера пресечения для Савченко в виде содержания под стражей истекает 13 июля 2018 года.

Напоминаем, что 15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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