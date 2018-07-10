Прокуратура заявила відвід судді у засіданні з продовження арешту Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Сторона обвинувачення висловила сумнів щодо законності призначення судді Шевченківського районного суду Києва Олені Мєлєшак у засіданні з продовження арешту народному депутату Надії Савченко арешту і заявила відвід судді, передає кореспондент УНН.
“Є відвід слідчому судді. У зв’язку з тим, що слідчий суддя Мєлєшак знаходилась у відпустці на момент розподілу справи. У зв’язку з цим є сумніви у правомірності розподілу справи”, — сказав прокурор.
Заслухавши думки сторін, суддя Мєлєшак сказала: “У зв’язку з тим, що заявлено відвід слідчому судді, тому інший суддя буде розглядати клопотання, зокрема щодо законності розподілу справи”.
Наразі в засіданні оголошено перерву для визначення судді, який розгляне заявлений відвід.
Варто зазначити, що обраний раніше запобіжний захід для Савченко у вигляді тримання під вартою спливає 13 липня 2018 року.
Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою стосовно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.