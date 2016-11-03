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Прокуратура Закарпатья направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц, которые подделывали документы для экспорта леса

Прокуратура Закарпатья направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц, которые подделывали документы для экспорта леса

Киев • УНН

 • 10310 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Прокуратурой Закарпатской области совместно с Управлением СБУ в Закарпатской области разоблачена группа должностных лиц государственных лесных и охотничьих хозяйства, которые составляли заведомо подложные официальные документы о происхождении древесины, которые в дальнейшем сбывали субъектам хозяйствования с целью экспорта незаконно срубленные лесоматериалы в страны Европы. Такую информацию сегодня, 3 ноября, обнародовала пресс-служба прокуратуры Закарпатской области, передает УНН.

Обвинительный акт в отношении преступной группы, которой инкриминируют совершение уголовного преступления по ч.3 ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов) направлен в Раховского районного суда.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица государственных лесных и охотничьих хозяйств, зарегистрированных на территории Закарпатской области, организовали схемы порубок древесины без разрешительных документов. Таким образом, лесопродукция официально не учитывалась на предприятиях согласно налогового и бухгалтерского учета, а неофициально реализовывалась предпринимателями из числа жителей Закарпатской области.

В дальнейшем частные предприниматели путем приобретения заведомо поддельных товарно-транспортных накладных, якобы выданных от различных лесных хозяйств, осуществляли экспорт лесо- и пиломатериалов в зоне деятельности Закарпатской таможни ГФС, отмечают в прокуратуре Закарпатской области. Преступную группу разоблачили именно при реализации поддельных документов.

Как ранее сообщал УНН, Г.М.оскаль возложил ответственность за незаконные вырубки в Карпатах на Минагрополитики.

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