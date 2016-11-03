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Прокуратура Закарпаття направила до суду обвинувальний акт щодо посадовців, які підробляли документи для експорту лісу

Прокуратура Закарпаття направила до суду обвинувальний акт щодо посадовців, які підробляли документи для експорту лісу

Київ • УНН

 • 10310 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Прокуратурою Закарпатської області спільно із Управлінням СБУ в Закарпатській області викрито групу посадовців державних лісових та мисливських господарства, що складали завідомо підроблені офіційні документи про походження деревини, які в подальшому збували суб’єктам господарювання з метою експорту незаконно зрубаних лісоматеріалів у країни Європи. Таку інформацію сьогодні, 3 листопада, оприлюднила прес-служба прокуратури Закарпатської області, передає УНН.

Обвинувальний акт стосовно злочинної групи, якій інкримінують скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) скеровано до Рахівського районного суду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державних лісових та мисливських господарств, зареєстрованих на території Закарпатської області, організували схеми порубок деревини без дозвільних документів. Таким чином, лісопродукція офіційно не обліковувалась на підприємствах згідно податкового та бухгалтерського обліків, а неофіційно реалізовувалась підприємцями з числа мешканців Закарпатської області.

У подальшому приватні підприємці шляхом придбання завідомо підроблених товарно-транспортних накладних, нібито виданих від різних лісових господарств, здійснювали експорт лісо- та пиломатеріалів у зоні діяльності Закарпатської митниці ДФС, зазначають у прокуратурі Закарпатської області. Злочинну групу було викрито саме під час реалізації підроблених документів.

Як раніше повідомляв УНН, Г.Москаль поклав відповідальність за незаконні вирубки в Карпатах на Мінагрополітики.

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