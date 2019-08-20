Прокуратура взяла под стражу иностранца, который захватил заложника и перемещал людей через границу

Коростенский горрайонный суд согласился с позицией местной прокуратуры и вынес решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога.

Как недавно сообщалось, житель иностранного государства подозревается в совершении ряда преступлений по ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 149 УК Украины (захват и удержание лица в качестве заложника с целью побуждения родственников задержанного к совершению какого-либо действия как условия освобождения заложника, перемещения человека, с целью эксплуатации, с использованием похищения и шантажа, совершенном по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, незаконное лишение свободы человека с применением оружия).

“Установлено, что 45-летний мужчина, приехав со своим сообщником в Коростень в помещение своей знакомой и не застав ее дома, с помощью угроз и физического насилия заставил ее мать немедленно вызвать девушку, чтобы прибыла домой. Когда девушка приехала, также с применением физического насилия и угрозами переправил ее через границу в другую страну, где он проживал. Потерпевшая через некоторое время, после насильственного содержания в квартире иностранца, вернулась в Украину и обратилась в правоохранительные органы”, — указано в сообщении.

Оперативниками местного отделения полиции совместно с УСБУ в области задержали подозреваемого 18.08.2019 в Коростене, во время совершения очередного преступления. Вернувшись в Украину, он снова обратился к незаконным действиям: встретив девушку днем, в центре города, применяя оружие, пытался лишить ее свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 149 УК Украины проводит Коростенский отдел полиции ГУНП в области. Коростенский местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство.

Как сообщал УНН, в Житомире разоблачены трое мужчин, которые регулярно обворовывали офисы и магазины.