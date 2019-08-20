Прокуратура взяла під варту іноземця, який захопив заручника та переміщав людей через кордон

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сьогодні Коростенською місцевою прокуратурою підтримано клопотання щодо застосування підозрюваному у низці злочинів запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Житомирської області.

Коростенський міськрайонний суд погодився із позицією місцевої прокуратури та виніс ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Як нещодавно повідомлялося, житель іноземної держави підозрюється у скоєнні низки злочинів за ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 149 КК України (захоплення та тримання особи як заручника з метою спонукання родичів затриманої особи до вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника, переміщення людини, з метою експлуатації, з використанням викрадення та шантажу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з насильством, небезпечним для життя та здоров’я потерпілого, незаконне позбавлення волі людини із застосуванням зброї).

“Установлено, що 45-річний чоловік, приїхавши із своїм спільником у Коростень до помешкання своєї знайомої і не заставши її вдома, за допомогою погроз і фізичного насилля примусив її матір негайно викликати дівчину, щоб прибула додому. Коли ж дівчина приїхала, також із застосуванням фізичного насилля та погрозами переправив її через кордон в іншу країну, де він проживав. Потерпіла через деякий час, після насильного утримання у помешканні іноземця, повернулася в Україну та звернулася до правоохоронних органів”, — вказано у повідомленні.

Оперативниками місцевого відділення поліції спільно з УСБУ в області затримали підозрюваного 18.08.2019 у Коростені, під час скоєння чергового злочину. Повернувшись в Україну, він знову вдався до незаконних дій: зустрівши дівчину вдень, у центрі міста, застосовуючи зброю, намагався позбавити її волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 149 КК України проводить Коростенський відділ поліції ГУНП в області. Коростенська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Як повідомляв УНН, у Житомирі викрито трьох чоловіків, що регулярно обкрадали офіси та магазини.

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