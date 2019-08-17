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На Житомирі викрито трьох чоловіків, що регулярно обкрадали офіси та магазини

На Житомирі викрито трьох чоловіків, що регулярно обкрадали офіси та магазини

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У Житомирі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою трьом підозрюваним у неодноразових крадіжках. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.

“Під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення групою осіб із трьох чоловік крадіжок в обласному центрі”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 серпня 2019 року усім трьом особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 15, ч. 3 ст. 185, а також ч.ч. 3, 4 ст. 185 КК України.

“У суботу, 17 серпня 2019 року, за погодженням із прокуратурою області, до суду подано клопотання щодо застосування підозрюваним запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира трьом підозрюваним застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення грошової застави, відповідно, у розмірі 370, 230 і 130 тис грн”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході досудового розслідування установлено, що троє місцевих жителів, 1978, 1974 та 1997 років народження, двоє з яких неодноразово судимі, протягом тривалого часу вчиняли крадіжки у Житомирі.

“Займаючись своїм здирницьким промислом, з офісів та магазинів приватних підприємців викрадали цінні речі, грошові кошти тощо. Зокрема, під час одного із грабіжницьких „заходів“ сума викрадених коштів перевищила 200 тис грн. Наразі оперативними заходами установлено щонайменше п’ять епізодів крадіжок”, — йдеться у повідомленні.

“Викрито та затримано групу оперативниками кримінальної поліції за супроводу КОРДу 16.08.2019 під час нічної крадіжки, при спробі вчинення крадіжки з офісу приватного підприємця: крадії близько другої години ночі, у центральній частині Житомира, намагалися зламати двері приміщення”, — резюмували правоохоронці.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУНП в області.

Нагадаємо, з початку року в поїздах в Україні вкрадено інвентар на суму 400 тисяч гривень.

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