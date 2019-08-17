В Житомире разоблачены трое мужчин, которые регулярно обворовывали офисы и магазины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В Житомире избрана мера пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в неоднократных кражах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, передает УНН.
“Под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области расследуется уголовное производство по факту совершения группой лиц из трех человек краж в областном центре”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 16 августа 2019 года всем трем лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч.3 ст. 15 ч. 3 ст. 185, а также ч.ч. 3, 4 ст. 185 УК Украины.
“В субботу, 17 августа 2019 года, по согласованию с прокуратурой области, в суд подано ходатайство о применении подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением Королевского районного суда города Житомира трем подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения денежного залога, соответственно, в размере 370, 230 и 130 тыс грн”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что трое местных жителей, 1978, 1974 по 1997 годов рождения, двое из которых неоднократно судимы, в течение длительного времени совершали кражи в Житомире.
“Занимаясь своим грабительским промыслом, из офисов и магазинов частных предпринимателей похищали ценные вещи, денежные средства и тому подобное. В частности, во время одного из грабительских „мероприятий“ сумма похищенных средств превысила 200 тыс грн. Сейчас оперативными мероприятиями установлено не менее пяти эпизодов краж”, — говорится в сообщении.
“Раскрыто и задержана группа оперативниками криминальной полиции при сопровождению КОРДа 16.08.2019 во время ночной кражи, при попытке совершения кражи из офиса частного предпринимателя: воры около двух часов ночи, в центральной части Житомира, пытались взломать дверь помещения”, — резюмировали правоохранители.
Досудебное расследование проводит следственное управление ГУНП в области.
Напомним, с начала года в поездах в Украине украдено инвентарь на сумму 400 тысяч гривен.