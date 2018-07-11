Прокуратура отстояла пожизненное заключение для убийцы известной биатлонистки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Апелляционный суд Сумской области оставил без изменений решение суда относительно пожизненного лишения свободы для мужчины, которого признали виновным в убийстве известной биатлонистки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области, передает УНН.
"Сегодня, 11 июля 2018 года, Апелляционный суд Сумской области оставил без изменений решение Конотопского горрайонного суда от 10 мая 2017 года, которым 38-летний житель Глуховского района признан виновным по п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти, совершенное лицом, которое ранее совершало умышленное убийство) УК Украины и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
В июне 2013 года 28-летнюю Елену Демиденко, которая была двукратным призером чемпионата мира по биатлону, нашли убитой в Глухове Сумской области.
"Окровавленное тело спортсменки нашли на пороге собственного дома. На теле насчитали 16 ножевых ранений. Досудебным расследованием установлено, что к убийству спортсменки причастен ее сожитель. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола", - отметили в прокуратуре.
Через некоторое время было установлено, что мужчина, у которого в прошлом уже была судимость за убийство, действительно скрывается на территории другой страны. Там он совершил кражу и уже отбывает наказание.
"Работники полиции и прокуратуры подготовили процессуальные документы на его экстрадицию, и в конце августа 2016 года подозреваемого этапировали в Украину", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, в Харькове под колесами авто погиб украинский мотогонщик Андрей Бессонов.