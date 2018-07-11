Прокуратура відстояла довічне ув'язнення для вбивці відомої біатлоністки

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Апеляційний суд Сумської області залишив без змін рішення суду щодо довічного позбавлення волі для чоловіка, якого визнали винним у вбивстві відомої біатлоністки. Про це повідомила прес-служба прокуратури Сумської області, передає УНН.

"Сьогодні, 11 липня 2018 року, Апеляційний суд Сумської області залишив без змін рішення Конотопського міськрайонного суду від 10 травня 2017 року, яким 38-річного жителя Глухівського району визнано винним за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) КК України та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

У червні 2013 року 28-річну Олену Демиденко, яка була дворазовою призеркою чемпіонату світу з біатлону, знайшли вбитою у Глухові Сумської області.

"Закривавлене тіло спортсменки знайшли на порозі власного будинку. На тілі нарахували 16 ножових поранень. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вбивства спортсменки причетний її співмешканець. Він був оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу", - зазначили в прокуратурі.

Через деякий час було встановлено, що чоловік, у якого в минулому вже була судимість за вбивство, дійсно переховується на території іншої країни. Там він скоїв крадіжку і вже відбуває покарання.

"Працівники поліції та прокуратури підготували процесуальні документи на його екстрадицію, та наприкінці серпня 2016 року підозрюваного було етаповано в Україну", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Харкові під колесами авто загинув український мотогонщик Андрій Безсонов.

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