Прокуратура відстояла довічне ув'язнення для вбивці відомої біатлоністки

"Сьогодні, 11 липня 2018 року, Апеляційний суд Сумської області залишив без змін рішення Конотопського міськрайонного суду від 10 травня 2017 року, яким 38-річного жителя Глухівського району визнано винним за п. 13 ч. 2 ст. 115 (умисне протиправне заподіяння смерті, вчинене особою, яка раніше вчиняла умисне вбивство) КК України та призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

У червні 2013 року 28-річну Олену Демиденко, яка була дворазовою призеркою чемпіонату світу з біатлону, знайшли вбитою у Глухові Сумської області.

"Закривавлене тіло спортсменки знайшли на порозі власного будинку. На тілі нарахували 16 ножових поранень. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вбивства спортсменки причетний її співмешканець. Він був оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу", - зазначили в прокуратурі.

Через деякий час було встановлено, що чоловік, у якого в минулому вже була судимість за вбивство, дійсно переховується на території іншої країни. Там він скоїв крадіжку і вже відбуває покарання.

"Працівники поліції та прокуратури підготували процесуальні документи на його екстрадицію, та наприкінці серпня 2016 року підозрюваного було етаповано в Україну", - повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Харкові під колесами авто загинув український мотогонщик Андрій Безсонов.