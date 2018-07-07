У Харкові під колесами авто загинув український мотогонщик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Харкові під колесами авто загинув молодий український мотогонщик Андрій Безсонов, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації мотокросу України.
“У п’ятницю 6.07.2018 року, у результаті нещасного випадку, трагічно загинув молодий перспективний спортсмен мотогонщик, тренер з мотокросу Андрій Безсонов! Федерація мотоспорту України приносить свої щирі співчуття рідним і близьким”, — йдеться у повідомленні.
Друзі загиблого повідомляють, що його збила автівка, коли Безсонов їхав на велосипеді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іспанський 14-річний мотогонщик загинув на гонці в Барселоні
Як повідомляють користувачі Facebook, ДТП сталось біля в’їзду в обласну лікарню. Джип “Toyota” збив і переїхав велосипедиста, а потім вилетів на бордюр. Автівку “зупинило” дерево.
Потерпілого доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної медичної допомоги, але врятувати його не вдалось.
Як повідомили правоохоронці, інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.