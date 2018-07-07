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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 60445 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107322 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128590 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135835 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171740 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154141 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141690 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130514 просмотра

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7 марта, 08:52 • 183248 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

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В Харькове под колесами авто погиб украинский мотогонщик

В Харькове под колесами авто погиб украинский мотогонщик

Киев  •  УНН

 • 17691 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Харькове под колесами авто погиб молодой украинский мотогонщик Андрей Бессонов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации мотокросса Украины.

"В пятницу 6.07.2018 года, в результате несчастного случая трагически погиб молодой перспективный спортсмен мотогонщик, тренер по мотокроссу Андрей Бессонов! Федерация мотоспорта Украины приносит свои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Друзья погибшего сообщают, что его сбила машина, когда Бессонов ехал на велосипеде.

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Как сообщают пользователи Facebook, ДТП произошло около въезда в областную больницу. Джип "Toyota" сбил и переехал велосипедиста, а затем вылетел на бордюр. Автомобиль "остановило" дерево.

Пострадавшего доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, но спасти его не удалось.

Как сообщили правоохранители, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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