Прокуратура провела обыски в Харьковском горсовете

"Следователи прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование по ст. 364 УК ("Превышение служебных полномочий"). Сегодня в рамках этого уголовного производства был проведен ряд обысков, санкционированных судами, в том числе, и в одном из департаментов горсовета", - сказала пресс-секретарь.

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Дубовик добавила, что следственные действия завершились более чем два часа назад.