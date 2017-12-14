Прокуратура провела обыски в Харьковском горсовете
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Прокуратура Харьковской области сегодня осуществляла обыски в одном из департаментов Харьковского городского совета в рамках уголовного производства относительно превышения служебных полномочий. Об этом рассказала УНН пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.
"Следователи прокуратуры Харьковской области проводят досудебное расследование по ст. 364 УК ("Превышение служебных полномочий"). Сегодня в рамках этого уголовного производства был проведен ряд обысков, санкционированных судами, в том числе, и в одном из департаментов горсовета", - сказала пресс-секретарь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители провели обыски в Запорожском горсовете
Дубовик добавила, что следственные действия завершились более чем два часа назад.