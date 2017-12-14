Прокуратура провела обшуки у Харківській міськраді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прокуратура Харківської області сьогодні здійснювала обшуки в одному з департаментів Харківської міської ради у межах кримінального провадження щодо перевищення службових повноважень. Про це розповіла УНН прес-секретар прокуратури Харківщини Віта Дубовик.
“Слідчі прокуратури Харківської області проводять досудове розслідування за ст. 364 ККУ („перевищення службових повноважень“). Сьогодні в межах цього кримінального провадження було проведено низку обшуків, санкціонованих судами, в тому числі, і в одному з департаментів міськради”, — сказала прес-секретар.
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Дубовик додала, що слідчі дії завершилися більше ніж 2 години тому.