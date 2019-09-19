Прокуратура будет просить суд об заключении под стражу должностных лиц Национального института рака
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Прокуратура Киева будет ходатайствовать в суде об аресте двух должностных лиц Национального института рака, которых обвиняют в незаконном завладении средствами онкобольных. Об этом УНН сообщила прес-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
“Прокурор будет просить содержания под стражей и с залогом в полмиллиона гривен каждому”, — сообщила Максимец.
Судебное заседание по избранию меры пресечения для должностных лиц запланировано сегодня в 14.00 в Голосеевском райсуде Киева.
Также решается вопрос об отстранении подозреваемых от занимаемых должностей на время следствия, ведь есть основания полагать, что они могут повлиять на свидетелей и уничтожить вещественные доказательства.
Напомним, 17 сентября 2019 года прокуратура Киева по результатам расследования коррупционных схем, организованных должностными лицами Национального института рака (НИР) МОЗ Украины, сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения и врачу-онкологу, причастным к завладению средствами онкобольных.
Сейчас в уголовном производстве установлено 7 потерпевших, которым нанесен ущерб на сумму около 40 тысяч гривен.
Как писал УНН, должностных лиц Национального института рака заподозрили в завладении средствами пациентов.