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Прокуратура проситиме суд про взяття під варту посадовців Національного інституту раку

Прокуратура проситиме суд про взяття під варту посадовців Національного інституту раку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Прокуратура Києва клопотатиме у суді про взяття під варту двох посадовців Національного інституту раку, яких звинувачують у незаконному заволодінні коштами онкохворих. Про це УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.

“Прокурор проситиме тримання під вартою і з заставою у півмільйона гривень кожному”, — повідомила Максимець.

Судове засідання з обрання запобіжного заходу для посадовців заплановане сьогодні о 14.00 у Голосіївському райсуді Києва.

Також вирішується питання про відсторонення підозрюваних від займаних посад на час слідства, адже є підстави вважати, що вони можуть вплинути на свідків та знищити речові докази.

Нагадаємо, 17 вересня 2019 року прокуратура Києва за результатами розслідування корупційних схем, організованих службовими особами Національного інституту раку (НІР) МОЗ України, повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення та лікарю-онкологу, причетним до заволодіння коштами онкохворих.

Наразі у кримінальному провадженні встановлено 7 потерпілих, яким завдано збитків на суму близько 40 тисяч гривень.

Як писав УНН, посадовців Національного інституту раку запідозрили у заволодінні коштами пацієнтів.

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