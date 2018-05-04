Прокуратура просит суд продлить Рубану арест еще на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сторона обвинения просит суд продлить Владимиру Рубану, который подозревается вместе с народным депутатом Надеждой Савченко в подготовке террористического акта, продлить еще на 2 месяца меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Соответствующее ходатайство заявили сегодня на судебном заседании Шевченковского районного суда Киева прокуроры Генпрокуратуры.
"Просим суд продлить подозреваемому Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца", - отметили прокуроры.
Свое ходатайство они обосновали тем, что продолжают существовать риски, что Рубан находясь за пределами камеры может влиять на свидетелей, скрыться от следствия и тому подобное.
Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Рубана на два месяца.
Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке проезда с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.
По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.