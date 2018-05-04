Прокуратура просит суд продлить Рубану арест еще на два месяца

Соответствующее ходатайство заявили сегодня на судебном заседании Шевченковского районного суда Киева прокуроры Генпрокуратуры.

"Просим суд продлить подозреваемому Рубану меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца", - отметили прокуроры.

Свое ходатайство они обосновали тем, что продолжают существовать риски, что Рубан находясь за пределами камеры может влиять на свидетелей, скрыться от следствия и тому подобное.

Напомним, 9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Рубана на два месяца.



Владимира Рубана задержали в районе Майорского при попытке проезда с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий 8 марта.



По данным СБУ, Рубан в сговоре с главарями "ДНР" готовил теракты в центре Киева.