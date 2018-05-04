Прокуратура просить суд продовжити Рубану арешт ще на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сторона обвинувачення просить суд продовжити Володимиру Рубану, який підозрюється разом з народним депутатом Надією Савченко у підготовці терористичного акту, продовжити ще на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Відповідне клопотання заявили сьогодні на судовому засіданні Шевченківського районного суду Києва прокурори Генпрокуратури.
"Просимо суд подовжити підозрюваному Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці", - зазначили прокурори.
Своє клопотання вони обґрунтували тим, що продовжують існувати ризики, що Рубан перебуваючи за межами камери може впливати на свідків, переховуватися від слідства, тощо.
Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував Рубана на два місяці.
Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі проїзду з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.
За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.