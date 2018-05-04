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Прокуратура просить суд продовжити Рубану арешт ще на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Сторона обвинувачення просить суд продовжити Володимиру Рубану, який підозрюється разом з народним депутатом Надією Савченко у підготовці терористичного акту, продовжити ще на 2 місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Прокуратура просить суд продовжити Рубану арешт ще на два місяці

Відповідне клопотання заявили сьогодні на судовому засіданні Шевченківського районного суду Києва прокурори Генпрокуратури.

"Просимо суд подовжити підозрюваному Рубану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці", - зазначили прокурори.

Своє клопотання вони обґрунтували тим, що продовжують існувати ризики, що Рубан перебуваючи за межами камери може впливати на свідків, переховуватися від слідства, тощо.

Нагадаємо, 9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував Рубана на два місяці.

Володимира Рубана затримали у районі Майорського при спробі проїзду з великим арсеналом зброї з окупованих територій 8 березня.

За даними СБУ, Рубан у змові з ватажками "ДНР" готував теракти в центрі Києва.

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