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10 марта, 16:40 • 103249 просмотра

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Прокуратура попросила суд поместить Зайцеву в СИЗО еще на 60 суток

Прокуратура попросила суд поместить Зайцеву в СИЗО еще на 60 суток

Киев  •  УНН

 • 20049 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Прокуроры в Киевском районном суде Харькова подали ходатайство, чтобы соучастнице смертельного ДТП Елене Зайцевой продлили арест еще на 60 дней, передает корреспондент УНН.

Во время зачитывания ходатайства о переизбрании пресечения для Елены Зайцевой сторона обвинения попросила суд поместить подозреваемую в Харьковский СИЗО №27 на 60 суток. Свое ходатайство прокуратура аргументировала тем, что подозреваемая может скрыться или повлиять на общественное мнение.

"Подозреваемая Зайцева может скрываться, имитировать ухудшение состояния здоровья, влиять на общественное мнение, раздавая интервью средствам массовой информации", - сказал прокурор.

Как сообщал УНН, 13 декабря суд начал переизбирать мера пресечения Елене Зайцевой.

Напомним, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль "Lexus RX" под управлением 20-летней Елены Зайцевой, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Volkswagen Touareg". В результате столкновения "Lexus" вылетел на тротуар и наехал на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте. Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября.

Киевский районный суд Харькова 20 октября избрал для 20-летней водительницы Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей (60 суток без права внесения залога). Срок действия ее пресечения заканчивается 16 декабря.

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