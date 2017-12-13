Прокуратура попросила суд помістити Зайцеву в СІЗО ще на 60 діб

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Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Прокурори в Київському районному суді Харкова подали клопотання, щоб  співучасниці смертельної ДТП Олені Зайцевій продовжили арешт ще на 60 днів, передає кореспондент УНН.

Під час зачитування клопотання про переобрання запобіжного заходу для Олени Зайцевої сторона обвинувачення попросила суд помістити підозрювану до Харківського СІЗО № 27 на 60 діб. Своє клопотання прокуратура аргументувала тим, що підозрювана може втекти або впливати на громадську думку.

“Підозрювана Зайцева може переховуватися, імітувати погіршення стану здоров’я, впливати на громадську думку, роздаючи інтерв’ю засобам масової інформації”, — сказав прокурор.

Як повідомляв УНН, 13 грудня суд почав переобирати запобіжний захід Олені Зайцевій.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль “Lexus RX” під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем “Volkswagen Touareg”. Унаслідок зіткнення “Lexus” вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.

Київський районний суд Харкова 20 жовтня обрав для 20-річної водійки Lexus Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (60 діб без права внесення застави). Термін дії її запобіжного заходу закінчується 16 грудня.

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